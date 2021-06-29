Зарубежные ученые определили способность COVID-19 к поиску новых путей заражения

В своем исследовании ученым удалось определить, что коронавирус при мутациях может избавиться от необходимости в использовании рецепторов ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), за который чаще всего и цепляется спайковый белок COVID-19.

Соответствующее открытие дало ученым понять, что вирус имеет свойство неожиданно изменяться, а также находить новые пути для заражения организма.

В наибольшей части всех исследований, которые проводятся учеными с COVID-19, используются клетки почек приматов. Обусловлено это тем, что SARS-CoV-2 быстро распространяется в них. Однако, как удалось выяснить специалистам, раковые клетки легких человека также имеют повышенную восприимчивость только к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории (вариант E484D S). Также отмечается, что в них отсутствуют ACE2.

Вместе с этим, известно, что у ученых появилось предположение о том, что вирус может находится под «селективным давлением». Это же, в свою очередь, заставляет его искать новые пути для заражения организма.

Однако, как уточнили специалисты, к текущему моменту не совсем ясно, может ли вирус мутировать так, как он мутировал в лаборатории, в природе. Исследователи считают, что сейчас им необходимо заняться поиском альтернативных рецептор, которые используются вирусом для проникновения в организм.