Зарубежные исследователи определили симптом наличия COVID-19 у вакцинированных

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Самым показательным признаком того, что привитый от коронавируса заразился инфекцией, является чихание. О результатах соответствующего исследования пишут «Лента.ру» со ссылкой на издание Express.

О признаках заболевания COVID-19 у привитых граждан стало известно из работы ZOE COVID Symptom Study – исследования, посвященного коронавирусу. Указанный симптом чаще всего наблюдается у тех горожан, которые ранее поставили себе вакцину, однако все равно заразились китайским вирусом.


К такому заключению эксперты пришли несмотря на то, что чихание обычно не является явным признаком заражения «коронавирусной инфекцией». Более того, оно не входит и в число наиболее распространенных вирусов наличия COVID-19. К ним же, как напомнили журналисты, относят: высокую температуру, озноб, постоянный кашель, потерю обоняния, головную боль, одышку, боли в груди, проблемы с кишечником и прочее.


Вместе с этим отмечается и то, что в летнее время чихание довольно распространено и, чаще всего, является признаком аллергии. Тем не менее, как рекомендуют врачи, если человек часто чихает после того, как поставил прививку от COVID-19, ему необходимо оставаться дома, а также пройти тест на заболевание инфекцией.


Напомним, что ранее во вторник, 22 июня, власти Кемеровской области проводили брифинг, на котором обсуждалась ситуация, связанная с распространением COVID-19 в регионе. На нем же замминистра здравоохранения Кузбасса допустила возможность заражения коронавирусом после вакцинации. Также на брифинге присутствовала замглавы Роспотребнадзора. В ходе него она назвала основные причины распространения COVID-19 в Кузбассе.

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