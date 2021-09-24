Зарубежные диетологи назвали ускоряющие старение продукты на завтрак

Как подчеркнула доктор медицинских наук Триста Бест, "общим знаменателем" среди множества продуктов, которые люди предпочитают есть на завтрак, выделяются те, которые содержат в себе большое количество переработанных углеводов и сахара, передает издание "Профиль". Как заметила специалист, они не только оказывают негативное влияние на здоровье кишечника, но и ускоряют процессы старения.

Одним из содержащих данные продукты завтраков являются блинчики. Как рассказала доктор медицинских наук Кортни Д'Анджело, сахар и жир в них могут привести к увеличению веса человека, а также усилить воспаление в организме, что может привести к формированию нездорового микробиома.

Также нездоровыми продуктами на завтрак являются бекон и колбаса, которые при употреблении, по словам ученых, не только приводят к ускоренному старению, но и повышают вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Триста Бест дополнила список состаривающих организм продуктов хлопьями и выпечкой.

- Хлопья, в состав которых входят рафинированная мука, углеводы и сахар, обладают сильным воспалительным действием. К сожалению, количество сахара и способ производства таких хлопьев способствует увеличению веса, хроническому слабому воспалению и плохому состоянию кишечника, - объяснила доктор.

Врач-диетолог Жанетт Кимсал присоединилась к мнению коллеги, пояснив, что сахар, содержащийся в выпечке, из-за образования конечных продуктов гликирования провоцирует физическое старение кожи.