Зарплаты трех миллионов россиян вырастут в 2022 году

На заседании российского правительства, состоявшемся 21 сентября, Михаил Мишустин обозначил перспективы заработка россиян. Премьер-министр сообщил, что в следующем году гражданам следует ожидать повышения заработной платы.
‒ Cо следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех миллионов человек, ‒ заявил Михаил Мишустин.
Напомним, что в 2021 году сумма минимального размера оплаты труда составляет 12 792 рубля в месяц.
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