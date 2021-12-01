Зарплата кузбасских бюджетников увеличилась с 1 декабря

Согласно последнему постановлению от властей, с 1 декабря 2021 году зарплаты работников государственных учреждений увеличились на 8,6%. Стоит отметить, что трудовой оклад не проиндексируют работникам органов исполнительной власти.

– Руководителям государственных учреждений Кемеровской области – Кузбасса направлять выделенные средства фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области – Кузбасса на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 8,6 процента, – следует из текста документа.

Также правительство порекомендовала органам местного самоуправления увеличить на 8,6% фонды оплаты труда работников муниципальных учреждений. Однако исключением оказались сотрудники органов местного самоуправления.