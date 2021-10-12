Зарплата главного венеролога кузбасского диспансера в 100 раз превысила средние доходы врачей

В 2020 году официальный заработок главного врача "Кузбасского клинического кожно-венерологического диспансера" Татьяны Павловой составил 7 574 154 рублей, следует из декларации, которую выпустил региональный Минздрав. Женщина владеет квартирой на 63,8 кв. метра, а также земельным участком в пять "квадратов" и Nissan X-Trail 2016 года выпуска.

На втором месте по годовым доходам оказался главврач "Кемеровской городской клинической поликлиники №5" Ирина Строкольская. В отчете указано, что прибыль медицинского специалиста составила 6 578 624 рубля. В ее собственности числится квартира почти на 100 "квадратов" и жилой дом на 166 кв. метров, а также автомобиль Nissan Qashqai.

Замыкает тройку самых богатых медиков в области Главврач "Новокузнецкой городской клинической больницы №1" Василий Мальчиков. Заработок мужчины составил 4 307 149 рублей. Он имеет в распоряжении квартиру на 57,5 кв. метра, гараж, нежилое помещение на 104,3 кв. метра, автомобили Infiniti QX50 и Toyota Hilux, моторное судно "Фрегат" и прицеп.