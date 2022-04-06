Зарегистрировавший по просьбе знакомого фирмы кузбассовец пойдет под суд

Мужчина попросил своего приятеля зарегистрировать на его имя две коммерческие фирмы. Тот предоставил документы в налоговую службу, хотя сам осуществлять деятельность на предприятии не планировал.

За эту сделку знакомый пообещал ему 15 000 рублей, передает СК по Кемеровской области.

Данный факт нарушения заметили и представители ведомства провели расследование. В отношении 32-летнего обвиняемого возбудили уголовное дело по статье "Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице".

Материалы дела переданы в суд.