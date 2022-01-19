Зараженные коронавирусом пациенты погибли в Кузбассе за 24 часа

Представители власти Кемеровской области рассказали, что за день на территории шахтерского края было выявлено пять случаев смерти от COVID-19.

– У мужчины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы. Он проживал в Киселевске.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, хронического бронхита. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове, – следует из текста официального сообщения.

Число инфицированных пациентов среди жителей Кузбасса вновь увеличилось. По информации на среду, 19 января, в регионе зафиксировано 298 заболевших.

Всего с начала пандемии диагноз "коронавирусная инфекция" врачи поставили 90 118 раз. Из всех зараженных к настоящему времени продолжают получать лечение 5 944 человек. Число погибших достигло 1 810.