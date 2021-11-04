Зараженные коронавирусом пациенты погибли в Кузбассе за 24 часа

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За минувшие сутки в Кемеровской области зафиксированы новые смерти среди коронавирусных больных.

Оперштаб Кемеровской области рассказал, что за день на территории шахтерского края было выявлено четыре смерти от COVID-19.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Белове.
У мужчины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Междуреченске.
У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Анжеро-Судженске, следует из текста официального сообщения.

Число коронавирусных пациентов среди кузбассовцев вновь увеличилось. По информации на праздничный день, 4 ноября, зафиксировано 312 заболевших.


Всего с начала пандемии в регионе диагноз "коронавирусная инфекция" поставили 64 857 раз. Из всех зараженных к настоящему времени продолжают получать лечение 2 181 человек. Число погибших достигло 1 477.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что более 75% "тяжелых" пациентов с COVID-19 погибают в реанимациях.

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