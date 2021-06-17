Зараженные коронавирусом пациенты погибли в четырех городах Кузбасса

По данным на утро четверга, 17 июня, в Кузбассе погибли еще четверо человек среди коронавирусных больных.
– У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической обструктивной болезни легких. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек, ожирения. Она проживала в Мариинске.
У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы. Он проживал в Мысках.
У мужчины 1967 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, сопутствующей патологии сердечно- , – сообщили данные власти.
Напомним, число на сегодняшний день случаев заражения превысило 38 226.
В общей сложности за период пандемии от китайского вируса скончались 763, в больницах находятся 692, а под пристальным наблюдением специалистов 2 426
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