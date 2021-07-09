Заражение COVID-19 закончилось смертью для пяти жителей Кузбасса за сутки

Согласно данным правительственного Telegram-канала Кемеровской области, за прошедшие 24 часа на территории региона скончались еще пять человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

– У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемеровском муниципальном округе.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске.

У женщины 1929 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове,– говорится в сообщении властей.

Помимо этого, медики выявили новые случаи заражения. Всего с начала пандемии COVID-19 в Кузбассе заболели 41 661 человек. К настоящему моменту количество выздоровевших достигло 39 071, а скончавшихся – 864.

Под наблюдением врачей в стационарах и на дому остаются 8 648 кузбассовцев, еще 1 726 пациента продолжают получать лечение.