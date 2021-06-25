Заражение COVID-19 закончилось смертью для еще пяти жителей Кузбасса

Согласно данным правительственного Telegram-канала Кемеровской области, за прошедшие 24 часа на территории региона скончались еще пять человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

– У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, патологии центральный нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболевания почек. Она проживала в Белове.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной патологии, хронической болезни почек. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, заболеваний желудочно-кишечного тракта, патологии центральный нервной системы. Он проживал в Березовском. ,– говорится в сообщении властей.

Помимо этого, медики выявили новых зараженных. Всего с начала пандемии COVID-19 в Кузбассе заболели 39 304 человек. К настоящему моменту количество выздоровевших достигло 37 359, а скончавшихся – 793.

Под наблюдением врачей в стационарах и на дому остаются 4 123 кузбассовцев, еще 1 152 пациента продолжают получать лечение.