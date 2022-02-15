Заражение COVID-19 закончилось смертью для еще девяти жителей Кузбасса

Согласно данным правительства Кемеровской области, за прошедшие 24 часа на территории региона скончались еще девять человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

– У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1954 рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Белове.

У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Юрге.

У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, патологии желудочно-кишечного тракта, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения. Она проживала. Она проживала в Тайге.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек, патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Березовском.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Междуреченске,– говорится в сообщении властей.

Помимо этого, медики выявили новых зараженных. Всего с начала пандемии COVID-19 в Кузбассе заболели 122 703 человек. К настоящему моменту количество выздоровевших достигло 93 458, а скончавшихся – 2 030.

В настоящий момент 27 215 пациента продолжают получать лечение.