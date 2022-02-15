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Заражение COVID-19 закончилось смертью для еще девяти жителей Кузбасса

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За прошедшие сутки медики подтвердили новые случаи смерти среди зараженных коронавирусом кузбассовцев. Их прирост стал больше, чем днем ранее.

Согласно данным правительства Кемеровской области, за прошедшие 24 часа на территории региона скончались еще девять человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии нервной системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1954 рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Белове.
У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Юрге.
У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, патологии желудочно-кишечного тракта, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения. Она проживала. Она проживала в Тайге.
У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек, патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Березовском.
У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Междуреченске,– говорится в сообщении властей.

Помимо этого, медики выявили новых зараженных. Всего с начала пандемии COVID-19 в Кузбассе заболели 122 703 человек. К настоящему моменту количество выздоровевших достигло 93 458, а скончавшихся – 2 030.


В настоящий момент 27 215 пациента продолжают получать лечение.

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