Заражение COVID-19 за сутки стало причиной гибели восьми жителей Кузбасса

Согласно данным правительства Кемеровской области, за прошедшие 24 часа на территории региона скончались еще восемь человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

– У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1931 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии мочевыводящей системы. Он проживал в Мысках.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Белове.

У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Междуреченске.

У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Белове, – указано в сообщении властей.

Днем ранее суточный прирост инфицированных COVID-19 в Кузбассе составил 2 000 человек. Лечение продолжают получать 27 297 жителей региона. За все время пандемии на территории области от последствий, вызванных опасной китайской инфекцией, погибли 2 038 пациентов.