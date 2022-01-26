Заражение COVID-19 за сутки стало причиной гибели еще восьми кузбассовцев

Согласно данным правительственного Telegram-канала Кемеровской области, за прошедшие 24 часа на территории региона скончались еще восемь человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

– У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, хронической болезни почек, патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Юрге.

У мужчины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, анемии, патологии желудочно-кишечного тракта, хронического бронхита. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы, патологии центральной нервной системы, ожирения. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Прокопьевске.

У женщины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения. Она проживала в Киселевске.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Междуреченске.

У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Мысках, – указано в сообщении властей.

Днем ранее суточный прирост больных коронавирусом в Кузбассе составил 392 человек. Лечение продолжают получать 6 110 кузбассовцев, под наблюдением медиков находятся 18 120 человека. За все время пандемии на территории региона погибли 1 864 инфицированных граждан.