Заражение COVID-19 за сутки стало причиной гибели еще восьми кузбассовцев

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За прошедшие сутки медики подтвердили новые случаи смерти среди зараженных COVID-19 кузбассовцев. Их прирост оказался меньше, чем днем ранее.

Согласно данным правительственного Telegram-канала Кемеровской области, за прошедшие 24 часа на территории региона скончались еще восемь человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, хронической болезни почек, патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Юрге.
У мужчины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, анемии, патологии желудочно-кишечного тракта, хронического бронхита. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы, патологии центральной нервной системы, ожирения. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.
У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Прокопьевске.
У женщины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения. Она проживала в Киселевске.
У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Междуреченске.
У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Мысках, – указано в сообщении властей.

Днем ранее суточный прирост больных коронавирусом в Кузбассе составил 392 человек. Лечение продолжают получать 6 110 кузбассовцев, под наблюдением медиков находятся 18 120 человека. За все время пандемии на территории региона погибли 1 864 инфицированных граждан.

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