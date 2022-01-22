Заражение COVID-19 за сутки спровоцировало смерть шестерых жителей Кузбасса

Согласно данным правительственного Telegram-канала Кемеровской области, за прошедшие 24 часа на территории региона скончались еще шестеро человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

– У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске.

У женщины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, хронической болезни почек, ожирения. Она проживала в Яшкинском муниципальном округе.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, хронической болезни почек. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, онкопатологии. Он проживал в Промышленновском муниципальном округе.

У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Он проживал в Кемерове, – указано в сообщении властей.

Днем ранее суточный прирост больных коронавирусом в Кузбассе составил 317 человек. Лечение продолжают получать 5 872 кузбассовцев, под наблюдением медиков находятся 11 826 человека. За все время пандемии на территории региона погибли 1 831 инфицированных граждан.