Заражение COVID-19 за сутки спровоцировало смерть шестерых жителей Кузбасса

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За прошедшие сутки медики подтвердили новые случаи смерти среди зараженных коронавирусом кузбассовцев. Их прирост оказался меньше, чем днем ранее.

Согласно данным правительственного Telegram-канала Кемеровской области, за прошедшие 24 часа на территории региона скончались еще шестеро человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске.
У женщины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске.
У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, хронической болезни почек, ожирения. Она проживала в Яшкинском муниципальном округе.
У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, хронической болезни почек. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, онкопатологии. Он проживал в Промышленновском муниципальном округе.
У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Он проживал в Кемерове, – указано в сообщении властей.

Днем ранее суточный прирост больных коронавирусом в Кузбассе составил 317 человек. Лечение продолжают получать 5 872 кузбассовцев, под наблюдением медиков находятся 11 826 человека. За все время пандемии на территории региона погибли 1 831 инфицированных граждан.

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