Заражение COVID-19 за сутки спровоцировало смерть четверых жителей Кузбасса

Согласно данным правительственного Telegram-канала Кемеровской области, за прошедшие 24 часа на территории региона скончались еще четверо человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

– У мужчины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, заболевания печени, почек. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Крапивинском муниципальном округе.

У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Юргинском муниципальном округе.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке,– указано в сообщении властей.

Днем ранее суточный прирост больных коронавирусом в Кузбассе составил 199 человек. Лечение продолжают получать 1 922 кузбассовцев, под наблюдением медиков находятся 14 230 человека. Лидерами по приросту больных стали Кемерово и Новокузнецк.