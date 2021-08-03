Заражение COVID-19 за сутки спровоцировало смерть четверых жителей Кузбасса

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За прошедшие сутки медики подтвердили новые случаи смерти среди зараженных коронавирусом кузбассовцев. Их прирост оказался меньше, чем днем ранее.

Согласно данным правительственного Telegram-канала Кемеровской области, за прошедшие 24 часа на территории региона скончались еще четверо человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

– У мужчины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, заболевания печени, почек. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Крапивинском муниципальном округе.
У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Юргинском муниципальном округе.
У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке,– указано в сообщении властей.

Днем ранее суточный прирост больных коронавирусом в Кузбассе составил 199 человек. Лечение продолжают получать 1 922 кузбассовцев, под наблюдением медиков находятся 14 230 человека. Лидерами по приросту больных стали Кемерово и Новокузнецк.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Кузбассе заболели 46 674 человек. К настоящему моменту количество выздоровевших достигло 43 758, а скончавшихся – 993.

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