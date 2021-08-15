Заражение COVID-19 за сутки обернулось смертью шести жителей Кузбасса

По информации властей, за прошедшие 24 часа в шахтерском крае скончались еще шесть человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция". Таким образом, общее число погибших в регионе с начала пандемии достигло 1 055.

– У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. Она проживала в Киселевске.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Калтане.

У мужчины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, системного заболевания. Он проживал в Новокузнецке,– говорится в правительственном telegram-канале.

В то же время суточный прирост больных коронавирусом в Кузбассе составил 187 человек. Лечение продолжают получать 1 856 кузбассовцев, под наблюдением медиков находятся 12 391 человек.