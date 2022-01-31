Заражение COVID-19 за 24 часа привело к смерти еще девяти кузбассовцев

Согласно данным правительства Кемеровской области, за прошедшие 24 часа на территории региона скончались еще девять человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

– У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1983 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, ожирения. Он проживал в Тяжинском муниципальном округе.

У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, заболевания печени. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, болезни суставов. Она проживала в Промышленновском муниципальном округе.

У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецком муниципальном округе.

У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке, – указано в сообщении властей.

Днем ранее суточный прирост больных коронавирусом в Кузбассе составил 821 человек. Лечение продолжают получать 8 003 кузбассовцев, под наблюдением медиков находятся 23 436 граждан. За все время пандемии на территории региона погибли 1 904 инфицированных пациентов.