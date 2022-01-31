Заражение COVID-19 за 24 часа привело к смерти еще девяти кузбассовцев

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За прошедшие сутки медики подтвердили новые случаи смерти среди зараженных коронавирусом кузбассовцев. Их прирост оказался больше, чем днем ранее.

Согласно данным правительства Кемеровской области, за прошедшие 24 часа на территории региона скончались еще девять человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1983 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, ожирения. Он проживал в Тяжинском муниципальном округе.
У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, заболевания печени. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, болезни суставов. Она проживала в Промышленновском муниципальном округе.
У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецком муниципальном округе.
У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке, – указано в сообщении властей.

Днем ранее суточный прирост больных коронавирусом в Кузбассе составил 821 человек. Лечение продолжают получать 8 003 кузбассовцев, под наблюдением медиков находятся 23 436 граждан. За все время пандемии на территории региона погибли 1 904 инфицированных пациентов.

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