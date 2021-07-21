Заражение COVID-19 стало причиной смерти пяти кузбассовцев

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Количество жертв коронавируса увеличилось за прошедший день в Кемеровской области. Власти рассказали подробности.

По данным на утро 21 июля, еще пять пациентов с COVID-19 скончались на территории Кузбасса за минувшие сутки. Местные власти сообщили, что их болезнь протекала на фоне патологий.

– У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Березовском.
У мужчины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1980 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, обмена веществ, хронической болезни почек. Он проживал в Осинниках.
У женщины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Белове.
У женщины 1989 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Киселевске, – согласно сводке.

На данный момент общее количество смертей в регионе составило 924. При этом суточный прирост больных COVID-19 в Кузбассе за минувший день достиг 196 человек. Под медицинским наблюдением продолжают оставаться 14 368 человек, а получать лечение – 1 896.

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