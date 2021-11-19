Запуск подъемников в Шерегеше отсрочен из-за непогоды

Канатные дороги для подъема на горы в Шерегеше полностью подготовлены к потоку туристов, однако их запуск сегодня не состоялся из-за погодных условий. Представители кузбасского горнолыжного курорта отметили, что на спусках мало снега, из-за чего все трассы для катания не работают.

— Мы просим вас сейчас: не катайтесь по неподготовленным трассам — это может быть опасно для вашего здоровья и снаряжения. Наши ратраки выходили на трассы минувшей ночью, но для качественной подготовки трасс снега пока мало, — следует из сообщения в Сети. ⠀

Отмечается, что все подъемники возобновят работу после обильных снегопадов, когда спуски будут подготовлены к съезду спортсменов.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что эксперты спрогнозировали потерю интереса туристов к Шерегешу.