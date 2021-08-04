Запуск новых маршрутов до Московской площади в Кемерове отсутствует в планах властей

К текущему моменту вопрос о дополнительных маршрутах до новой площади общественных мероприятий в Кемерове не рассматривается местными властями, поскольку специалисты еще не до конца обустроили инфраструктуру – пешеходные дорожки и остановочные павильоны – близ объекта, пишут VSE42.Ru.

Также отмечается, что при планировании введения новых маршрутов следования, которые будут проходить через Московскую площадь, власти будут рассматривать возможность с учетом финансирования.

В настоящее время Московская площадь доступна для посещения всех желающих. Для горожан она была открыта в конце минувшего июля.