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Запущенная опухоль "поглотила" органы жительницы Кузбасса

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В Кемеровской области была прооперирована пациентка с крупной опухолью в малом тазу.

Жительница Кузбасса поступила к медикам с высокой температурой, резкими болями в нижней части живота, рвотой и признаками острой кишечной непроходимости. Обследование показало, что у 43-летней женщины имеется очень большая опухоль, затронувшая кишечник, матку с придатками и мочевой пузырь. После устранения кишечной непроходимости выяснилось, что опухоль начала распадаться, а в малом тазу появился абсцесс.

‒ Размеры новообразования превышали 15 см, и удивительно, что при такой распространенности злокачественного процесса у женщины не появились отдаленные метастазы, ‒ рассказали в пресс-службе Минздрава Кузбасса.

Хирурги провели комбинированную операцию, в ходе которой удалили часть прямой кишки, дна и тела мочевого пузыря. Кроме того, удалить пришлось и матку с придатками. Шестичасовая операция прошла успешно.


Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Ей предстоит пройти курсы противоопухолевой терапии.

Да!
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