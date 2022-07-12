+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Запрет на украшение клумб шинами вызвал бурю негодования у кузбассовцев

1
Фото:  

Жители города в Кемеровской области возмутились решением администрации о ликвидации покрышек из цветников.

Ленинск-кузнечанка выразила негодование тем, что с городских клумб будут убраны шины и вырезанные из них фигуры. По мнению горожанки, данные элементы способствуют облагораживанию придомовой территории, а на их создание местные жители тратят много времени и сил. Кроме того, женщина обеспокоилась тем, что рабочие повредят цветы, когда будут убирать шины с клумб.

‒ Дайте, пожалуйста, пояснение таких непонятных предписаний, по ликвидации данных клумб! ‒ высказалась горожанка в одном из пабликов "ВКонтакте".

Мнения комментаторов разделились. Часть ленинск-кузнечан согласилась с автором поста и выразила сомнение в необходимости уничтожения самодельных украшений. Некоторые же кузбассовцы заявили, что покрышки портят облик дворов, и поддержали решение властей.


Представители администрации города так же отреагировали на обращение. Они рассказали, что отработанные шины относятся к IV классу опасности, из-за чего их использование для украшения придомовых территорий запрещено, о чем управляющая компания сообщила жителям города.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38115

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined