Запрет на украшение клумб шинами вызвал бурю негодования у кузбассовцев

Ленинск-кузнечанка выразила негодование тем, что с городских клумб будут убраны шины и вырезанные из них фигуры. По мнению горожанки, данные элементы способствуют облагораживанию придомовой территории, а на их создание местные жители тратят много времени и сил. Кроме того, женщина обеспокоилась тем, что рабочие повредят цветы, когда будут убирать шины с клумб.

‒ Дайте, пожалуйста, пояснение таких непонятных предписаний, по ликвидации данных клумб! ‒ высказалась горожанка в одном из пабликов "ВКонтакте".

Мнения комментаторов разделились. Часть ленинск-кузнечан согласилась с автором поста и выразила сомнение в необходимости уничтожения самодельных украшений. Некоторые же кузбассовцы заявили, что покрышки портят облик дворов, и поддержали решение властей.

Представители администрации города так же отреагировали на обращение. Они рассказали, что отработанные шины относятся к IV классу опасности, из-за чего их использование для украшения придомовых территорий запрещено, о чем управляющая компания сообщила жителям города.