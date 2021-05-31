Запрет на реализацию алкоголя будет действителен четыре дня в Кузбассе

Реализация горячительных напитков будет запрещена на время на территории Кузбасса в июне текущего года. Ограничения, которые будут действительны четыре дня в июне, обусловлены тем, что в эти дни проводятся государственными праздниками и выпускные у школьников.

Таким образом, исходя из действующего законодательства, приобрести алкоголь в регионе будет нельзя в день празднования Международного дня защиты детей – 1 июня, в День России – 12 июня, в день проведения выпускных вечеров – 26 июня, а также в День молодежи – 27 июня.

Несмотря на запрет розничной реализации спиртного в указанные дни, алкогольные напитки в Кузбассе можно приобрести в заведения общепита.

Последующие дни с запретом на продажу горячительных напитков наступят в сентябре.