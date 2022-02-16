Запрет на продажу зажигалок детям получил поддержку властей Кузбасса

Сегодня, 16 февраля, депутаты Парламента Кузбасса одобрили в первом чтении законопроект, устанавливающий запрет на продажу газовых зажигалок и баллонов со сжиженным углеводородным газом детям.

Согласно законопроекту, нарушители запрета понесут штрафы: от 2 до 3 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, от 20 до 50 тысяч рублей для юридических лиц, сообщает VSE42.Ru. При повторном пренебрежении запретом штрафы увеличиваются до 5, 50 и 70 тысяч рублей соответственно.

Целью данной инициативы является защита несовершеннолетних от сниффинга – вида токсикомании, при котором возникает зависимость от вдыхания бытового газа.