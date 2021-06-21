Запрет на продажу алкоголя в Кузбассе вступит в силу на выходных

Запрет на розничную продажу алкоголя вступит в силу в Кузбассе на предстоящих выходных. Сбыт горячительного, согласно региональному законодательству, окажется под запретом с 26 по 27 июня в связи с празднованием Дня молодежи.

Таким образом, приобрести алкоголь на территории шахтерского края желающим выпить удастся только в заведениях общественного питания.

При этом ранее редакция Avokado сообщала, что с 15 по 30 июня на территории Кемеровской области

работа общепита в период с 2:00 до 6:00 приостановлена. Кроме того, под запрет попали и ранее разрешенные массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек.