Запрет на продажу алкоголя в Кузбассе вступит в силу на выходных

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Жители шахтерского края лишатся возможности приобрести спиртное в магазинах региона из-за предстоящих праздников в календаре.

Запрет на розничную продажу алкоголя вступит в силу в Кузбассе на предстоящих выходных. Сбыт горячительного, согласно региональному законодательству, окажется под запретом с 26 по 27 июня в связи с празднованием Дня молодежи.


Таким образом, приобрести алкоголь на территории шахтерского края желающим выпить удастся только в заведениях общественного питания.


При этом ранее редакция Avokado сообщала, что с 15 по 30 июня на территории Кемеровской области

работа общепита в период с 2:00 до 6:00 приостановлена. Кроме того, под запрет попали и ранее разрешенные массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек.

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