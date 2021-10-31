Запрет на посещение мероприятий без QR-кода разгневал кузбассовцев

Новый эксперимент, которые власти Кемеровской области внедрили на территории региона, возмутил местных жителей. Отмечается, что с 15 ноября 2021 года доступ к посещению концертов, спортивных мероприятий и театральных представлений будут иметь только граждане, имеющие при себе QR-код или справку, подтверждающие факт выздоровления или прохождения вакцинации от опасного китайского вируса.

Такое решение правительства расстроило посетителей театров и других объектов культуры. Свое недовольство они выразили на просторах социальной сети.

– "Позор! Как можно поддерживать сегрегацию?!", "Итак в театр не ходили, сейчас вообще вся культура в регионе загнется", "Очень жаль...", – высказались пользователи в комментариях.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские власти сделали QR-код обязательным для посещения некоторых учреждений.