Запрет на посещение лесов и использование мангалов начнет действовать в Кузбассе

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Особый режим на территории Кемеровской области введет ряд ограничений для населения.

Согласно официальной информации, на период с 15 апреля по 1 июня в Кузбассе будет введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение было опубликовано ранее в электронном бюллетене правительства региона. Кроме мер по активизации специалистов, которые будут вести работу на опасных с точки зрения пожаров участках, документ вводит некоторые ограничения для жителей области.


Так, на период действия особого противопожарного режима кузбассовцы не смогут:

  • посещать леса;
  • готовить на мангалах или других приспособлениях, предполагающих использование открытого огня (не распространяется на объекты общественного питания);
  • выжигать сухую траву, разводить костры и сжигать отходы на придомовых территориях
  • сжигать сухостой, валежник и другие горючие материалы на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных дорог.

При этом власти Кемеровской области напомнили, что во время данного режима удваиваются штрафы за нарушение противопожарной безопасности. Для граждан ‒ с 2 000 до 4 000, для должностных лиц ‒ с 15 000 до 30 000, для юридических лиц ‒ с 200 000 до 400 000.


Ознакомиться с полной версией распоряжения можно в электронном бюллетене правительства Кемеровской области.

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