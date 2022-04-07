Запрет на посещение лесов и использование мангалов начнет действовать в Кузбассе

Согласно официальной информации, на период с 15 апреля по 1 июня в Кузбассе будет введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение было опубликовано ранее в электронном бюллетене правительства региона. Кроме мер по активизации специалистов, которые будут вести работу на опасных с точки зрения пожаров участках, документ вводит некоторые ограничения для жителей области.

Так, на период действия особого противопожарного режима кузбассовцы не смогут:

посещать леса;

готовить на мангалах или других приспособлениях, предполагающих использование открытого огня (не распространяется на объекты общественного питания);

выжигать сухую траву, разводить костры и сжигать отходы на придомовых территориях

сжигать сухостой, валежник и другие горючие материалы на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных дорог.

При этом власти Кемеровской области напомнили, что во время данного режима удваиваются штрафы за нарушение противопожарной безопасности. Для граждан ‒ с 2 000 до 4 000, для должностных лиц ‒ с 15 000 до 30 000, для юридических лиц ‒ с 200 000 до 400 000.

Ознакомиться с полной версией распоряжения можно в электронном бюллетене правительства Кемеровской области.