Запрет на поездки за границу коснулся более 50 тыс кузбасских должников

С января по апрель текущего года возможности покинуть границы Кузбасса лишились 44 751 человека. Причиной стали приставы, которые ввели ограничения на передвижения для должников. Отмечается, что 14 175 из общего числа – неплательщики алиментов . Общая сумма задолженности составила более 20 млн рублей.

Стоит отметить, что за отчетный период пограничники получили 54 312 постановлений. На отчетную дату ограничение действовало в отношении 52 491 лица, в том числе 17 091 алиментщика.

– Каждый 50-й житель Кемеровской области (1,9%) ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации из-за имеющихся неисполненных обязательств, – рассказали в УФССП.

В службе напомнили, что ограничение действует полгода со времени принятия решения. При этом за последнее время количество невыездных жителей шахтерского края остается почти без изменений. Так, в феврале их насчитали 54 311, а алиментщиков было больше – 18 168.