Запрет на использование телефонов на уроках начнет действовать в России

С нового учебного года в России вступает в силу запрет на использование учащимися телефонов во время уроков. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании.

— Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами <...> у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках, — заявил Кравцов, передает ТАСС.

По словам чиновника, эта мера позволит школьникам не отвлекаться от учебы.