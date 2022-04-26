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Заполненная людьми маршрутка попала в смертельное ДТП на трассе Новосибирск-Кемерово

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Смертельное ДТП с пассажирским автобусом произошло на 71 км автодороги Р-255 "Новосибирск-Кемерово". Отмечается, что на момент мощного столкновения в салоне общественного транспорта были 30 человек.

По данным стражей закона из Новосибирской области, авария с автобусом и легковушкой произошла в понедельник, 25 апреля, около 12:50 в Мошковском районе на 71 км автодороги Р-255 "Новосибирск-Кемерово". Установлено, что 75-летний мужчина за рулем "Лада гранда", двигаясь со стороны столицы Кузбасса в соседний город Новосибирск, по неопределенной на данный момент причине выехал на "встречку", где столкнулся с ПАЗ. Отмечается, что в момент ДТП в его салоне находились 30 пассажиров и 60-летний водитель.

В результате происшествия на месте скончался водитель автомобиля Лада Гранта. На данный момент в лечебное учреждение за медицинской помощью обратились две пассажирки автобуса, уточнили в ГИБДД Новосибирска.

Иные обстоятельства смертельной аварии уточняются. Судя по опубликованным в Сети кадрам, легковушка понесла критический урон: передняя часть практически полностью уничтожена, а у ПАЗ повреждена лобовая сторона.

Видео: Госавтоинспекция Новосибирской области

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