Заплатившие за чистую воду кузбассовцы получили ржавый осадок

Свое негодование жители Калтана выразили на просторах Сети. Автор разместил публикацию с фотографией, на которой заметно, как в светлую металлическую раковину из крана поступает вода, но не чистая проточная, а коричневая с рыжеватым оттенком.

– Вода на постоянном (поселок Постоянный – прим.ред.), – указал интернет-пользователь в Instagram.

Можно заметить, что жидкость оставляет соответствующего цвета. Правда причины, из-за которых вода изменила свой цвет, остаются до сих пор не известны.