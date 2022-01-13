Заплатившие за чистую воду кузбассовцы получили ржавый осадок

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Жители Кемеровской области после открытия крана наблюдали, как светлая раковина наполнялась мутной коричневой жидкостью. Качество проточной воды не удовлетворило ожидания, за которые они платили.

Свое негодование жители Калтана выразили на просторах Сети. Автор разместил публикацию с фотографией, на которой заметно, как в светлую металлическую раковину из крана поступает вода, но не чистая проточная, а коричневая с рыжеватым оттенком.

– Вода на постоянном (поселок Постоянный – прим.ред.), – указал интернет-пользователь в Instagram.

Можно заметить, что жидкость оставляет соответствующего цвета. Правда причины, из-за которых вода изменила свой цвет, остаются до сих пор не известны.

Да!
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