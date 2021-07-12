Запись проведенного в день приезда президента России концерта в ЛДК появилась в Сети

Ролик, на котором запечатлен весь концерт, появился на YouTube-канале «Цивилев. Live». Его полный хронометраж – 1 час и 23 минуты. Начинается же он с президентской речи, которая длится 10 минут. После выступления Путина начинается праздничный концерт.
Перед гостями шоу в ледовом дворце выступили различные артисты всероссийского масштаба. Среди них: Сергей Безруков, группа «Любэ», Полина Гагарина, уроженец Кузбасса Евгений Гришковец и другие звезды.
Напомним, что также по случаю празднования 300-летия со дня основания Кемеровской области выступление артистов прошло на новой площади в региональной столице. Масштабное шоу в честь юбилея Кузбасса было проведено и в самом крупном городе южной части области - Новокузнецке - там звезды выступили перед зрителями на площадке близ ТРЦ «Планета».
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