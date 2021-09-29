Соответствующая информация появилась в одном из сообществ в социальной сети "ВКонтакте". Автор публикации рассказал, что накануне на пути в Междуреченск, когда проезжал Томь-Усинскую ГРЭС, заметил плотный дым.

– Ехали вчера в Междуреченск, от Томь-Усинской ГРЭС дым просто столбом стоит! Так еще и отвратительных запах жженой резины! – рассказал автолюбитель.

Кроме того, он прикрепил фотографии с территории тепловой электростанции, на которых заметно, как из труб идет активный выхлоп черного дыма.

При этом в комментариях пользователи Сети отметили, что на кадрах запечатлена обычная работа завода и в присутствии запаха в воздухе нет ничего необычного.