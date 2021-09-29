"Запах жженой резины": кузбассовец пожаловался на едкий дым от Томь-Усинской ГРЭС

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Житель кузбасского города в Сети рассказал о плотном дыме и едком запахе жженой резины, который ощутим на дороге в районе Томь-Усинской ГРЭС.

Соответствующая информация появилась в одном из сообществ в социальной сети "ВКонтакте". Автор публикации рассказал, что накануне на пути в Междуреченск, когда проезжал Томь-Усинскую ГРЭС, заметил плотный дым.

Ехали вчера в Междуреченск, от Томь-Усинской ГРЭС дым просто столбом стоит! Так еще и отвратительных запах жженой резины! рассказал автолюбитель.

Кроме того, он прикрепил фотографии с территории тепловой электростанции, на которых заметно, как из труб идет активный выхлоп черного дыма.


При этом в комментариях пользователи Сети отметили, что на кадрах запечатлена обычная работа завода и в присутствии запаха в воздухе нет ничего необычного.

Фото: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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