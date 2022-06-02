О проблеме сообщили жители Калтана в одном из пабликов "ВКонтакте". Горожане заявили, что набрали в ванну из крана мутную воду, от которой шел неприятный запах. Кроме того, кузбассовцы заметили темные фрагменты невыясненного происхождения.

‒ Помимо того, что она такого цвета, от нее стоит невыносимый запах, еще и плавают какие-то кусочки, непонятно чего (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ рассказали калтанцы.

Также горожане выложили снимок, на котором видно, что покрытие ванны оказалось покрыто чем-то, что напоминало серый налет.

‒ Ванна, после того, как вода "пробежала". Захотел помыться, стал еще грязнее, ‒ возмутились кузбассовцы.

Администрация города в ответ на обращение сообщила, что взвесь в трубах поднялась из-за гидравлического испытания. После того, как оно закончится, ситуация должна будет нормализоваться. Кроме того, власти посоветовали калтанцам при необходимости обратиться в управляющую компанию.