"Запах горелой резины": едкий дым окутал кемеровские улицы

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Жители кузбасской столицы в Сети пожаловались на стойкий запах жженной резины, из-за которого сложно дышать.

Жалоба на вонючий воздух появилась в сообществе во ВКонтакте. По словам кемеровчанки, накануне вечером, 14 января, город оказался окутан дымом, источающим резкий запах жженной резины.

– Запах резины горелой в воздухе. Дочка говорит, мама что-то горит, везде дым (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.), – рассказала она.

При этом в комментариях жители областного центра подтвердили, что в минувшую пятницу задыхались на городских улицах.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса объявили о продолжении неблагоприятных метеорологических условиях в ряде территорий области.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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