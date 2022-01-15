Жалоба на вонючий воздух появилась в сообществе во ВКонтакте. По словам кемеровчанки, накануне вечером, 14 января, город оказался окутан дымом, источающим резкий запах жженной резины.

– Запах резины горелой в воздухе. Дочка говорит, мама что-то горит, везде дым (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.), – рассказала она.

При этом в комментариях жители областного центра подтвердили, что в минувшую пятницу задыхались на городских улицах.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса объявили о продолжении неблагоприятных метеорологических условиях в ряде территорий области.