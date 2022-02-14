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Запах гари "выгнал" кемеровчан из трамвая в час пик

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Читатель рассказал журналисту AVOKADO об инциденте, произошедшем на трамвайных путях в кузбасской столице.

Сегодня, 14 февраля, на остановке "Мост" на улице Автозаводская в Кемерове пассажирам пришлось покинуть трамвай из-за предполагаемой поломки общественного транспорта. Об этом корреспонденту AVOKADO рассказал постоянный читатель. По словам кемеровчанина, во время движения трамвай №5 внезапно остановился, а в воздухе появился неприятный запах.

‒ Вагон встал, запахло гарью, постояли некоторое время с открытыми окнами, потом все вышли, ‒ сообщил читатель.

Очевидец рассказал, что пассажирам пришлось ждать следующий трамвай, чтобы продолжить движение.


Обстоятельства произошедшего выясняются.

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