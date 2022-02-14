Сегодня, 14 февраля, на остановке "Мост" на улице Автозаводская в Кемерове пассажирам пришлось покинуть трамвай из-за предполагаемой поломки общественного транспорта. Об этом корреспонденту AVOKADO рассказал постоянный читатель. По словам кемеровчанина, во время движения трамвай №5 внезапно остановился, а в воздухе появился неприятный запах.
‒ Вагон встал, запахло гарью, постояли некоторое время с открытыми окнами, потом все вышли, ‒ сообщил читатель.
Очевидец рассказал, что пассажирам пришлось ждать следующий трамвай, чтобы продолжить движение.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Загрузка комментариев