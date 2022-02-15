Запах экскрементов от стройки разозлил живущих поблизости кемеровчан

К журналистам AVOKADO обратились кемеровчане, проживающие вблизи поликлиники №5, расположенной на проспекте Ленина, 107. Они рассказали, что от стройки, которая проходит сейчас на территории медучреждения, исходит запах экскрементов. Причем сильнее всего это ощущается у тропы, проходящей между поликлиникой и жилым домом №105А. Горожане предположили, что причиной запаха является биотуалет, предназначенный для рабочих.

‒ Вонь фекалий стоит невыносимая, уже который месяц! Непонятно, как у строителей расположен туалет, рядом с тропинкой, что ли? ‒ рассказали кемеровчане корреспонденту AVOKADO.

Кроме того, на зловоние пожаловались и жители расположенного напротив стройки дома.

‒ Если зимой так, то что будет летом, в жару? Неужели всем придется вдыхать "аромат" испражнений? ‒ задались вопросом горожане.

Журналист AVOKADO обратился за разъяснением ситуации в администрацию Кемерова, Минздрав Кузбасса и поликлинику №5, однако выяснить, в чьей компетенции находится решение возникшей проблемы, на момент публикации новости не удалось.