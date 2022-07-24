Публикация жителя Кемерова появилась накануне в одном из местных сообществ "Вконтакте". Как сообщил горожанин, несколько водителей во дворе решили припарковаться в неположенном месте.

– Какие молодцы, что тротуары по ширине авто стали делать! З- забота, – с иронией отметил он.

На снимке интернет-пользователя видно, что белая и черная иномарки наехали на пешеходную дорожку. Мнения местных жителей разделились: кто-то считает данный поступок отсутствием культуры, а кто-то вовсе не видит в такой парковке ничего страшного, утверждая, что все якобы согласовано с жильцами.

В комментариях также отметили, что за нарушения правил автостоянки предусмотрен штраф. Автору поста посоветовали передать фотофиксацию в ГИБДД, так как присутствует состав административного правонарушения.