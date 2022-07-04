Занявшие парк курящие подростки возмутили кузбассовцев

Ленинск-Кузнечане пожаловались, что в Пионерском парке собираются курящие подростки, которые громко бранятся и ведут себя неподобающе. Горожане посетовали, что гуляющим в парке детям приходится наблюдать подобные действия и высказались за то, чтобы организовать охрану в месте для прогулок.

‒ Лавочки, большинство, перетащили в кусты, там сидят толпами, курят. Чтобы куда-то сесть родителям, проблематично стало. <...> Под корабль лавочку затащили, там сидят жмутся друг на друге, сосутся (нет, я не завидую). В другом углу сидят компанией курят свободно вообще, матерятся! (стиль сохранен ‒ прим. ред), ‒ высказались кузбассовцы.

Большинство комментаторов возмутились поведением молодых людей и поддержали идею охраны парка. Также пользователи Сети отметили, что родителям подростков следует выписать штраф, чтобы они как-то повлияли на нарушителей.