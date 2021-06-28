Занимающаяся реставрацией «Коммунара» в Новокузнецке компания противозаконно получила аванс в 200 миллионов рублей

Проверка, в ходе которой удалось определить нарушения, проводилась в сфере реализации национальных проектов, отметили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Как стало известно правоохранителям, в нарушение закона было заключено дополнительное соглашение о выплате аванса в размере 200 миллионов рублей подрядчику, занимающемуся реставрацией "Коммунара" в Новокузнецке. Компания получила деньги.

В этой связи прокуратура обратилась в суд с иском к министерству строительства Кузбасса, ГАУК «Новокузнецкий театр кукол «Сказ», ООО «Век-Строй» с требованием о признании соответствующего контракта недействительным, а также обязать подрядчика вернуть указанную выше сумму. Рассмотрит иск Арбитражный суд Кемеровской области.

В прокуратуре также добавили, что всего за 2021 год было выявлено 384 нарушения федерального законодательства при надзорном сопровождении национальных проектов, было внесено 143 представления о нарушениях, дисциплинарное наказание получили 44 должностных лица, был также вынесен 21 протест на незаконные акты, отменено и изменено 13 актов. Кроме того, 16 раз было возбуждено административное делопроизводство в отношении должностных лиц и заведено 5 уголовных дел. В суд же направлен был 41 иск, 9 должностных лиц были предостережены о недопустимости нарушения действующего законодательства.