Занимающаяся перевозкой грузов фирма в Кузбассе накопила 3,2 млн рублей долгов по налогам и штрафам ГИБДД

Предприятие, оказывающие транспортные услуги, накопило очень много долгов: по налогам, по штрафам от Госавтоиспекции и другим организациям. В общей сложности за логистической компанией числится задолженность в 3,2 млн рублей.

Как оказалось, фирма владеет двумя грузовыми самосвалами, предварительно оцененными в 4,5 млн рублей. Судебные приставы арестовали и изъяли имущество.

Если в течение десяти дней компания-должник не погасит долг, то арестованные большегрузы уйдут с молотка в счет его погашения. Об этом сообщили в областном УФССП России.