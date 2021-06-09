Занимавшийся обслуживанием противопожарной системы в ТЦ «Зимняя вишня» рабочий попросил у суда оправдать его

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Очередное судебное заседание по делу о пожаре в кемеровском ТЦ, в котором погибли 60 человек, прошло накануне. Фигурантам дали последнее слово.

Во вторник, 8 июня, в Заводском районном суде сотрудник компании «Системный интегратор» инженер Александр Никитин, обслуживавший противопожарную систему в «Зимней вишне», выступил перед судом с прошением о вынесении оправдательного приговора в его отношении.


Фигурант заявил, что сигнализация на территории сгоревшего ТЦ работала исправно.

- Все это проверялось. Прошу суд учесть все наши доводы и оправдать меня, - процитировали Никитина в издании «Коммерсантъ».

Кроме того, право на последнее слово было предоставлено и директору вышеупомянутой компании Игорю Полозиненко, однако выступать в суде мужчина отказался. Ранее он же частично признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. В его отношении гособвинение запросило 6 лет и 8 месяцев колонии. Для Никитина – 5 лет и 6 месяцев. Обвиняются они в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».


Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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