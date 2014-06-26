Занимательные бизнес-идеи: мужчинам вход воспрещён!

Современные женщины уже давно перестали быть слабым полом в нашем привычном понимании. Они сами зарабатывают себе на жизнь, покупают автомобили, квартиры, делают ремонт и свободно живут в своём мире без мужчин. В Европе такое положение дел уже давно стало нормой и даже породило новое движение "Только для женщин". Согласно его постулатам, женскую и мужскую территорию пора разграничить, а посему в разных уголках Старого Света стали появляться отели, спортивные клубы, кафе, такси "Only woman". Тенденцию подхватили и в других странах мира.

Но, прежде чем обвинять прекрасных дам в сексизме, давайте разберемся, что же подтолкнуло их на такой шаг как разграничение территории?