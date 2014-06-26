Занимательные бизнес-идеи: мужчинам вход воспрещён!

Современные женщины уже давно перестали быть слабым полом в нашем привычном понимании. Они сами зарабатывают себе на жизнь, покупают автомобили, квартиры, делают ремонт и свободно живут в своём мире без мужчин. В Европе такое положение дел уже давно стало нормой и даже породило новое движение "Только для женщин". Согласно его постулатам, женскую и мужскую территорию пора разграничить, а посему в разных уголках Старого Света стали появляться отели, спортивные клубы, кафе, такси "Only woman". Тенденцию подхватили и в других странах мира.
Но, прежде чем обвинять прекрасных дам в сексизме, давайте разберемся, что же подтолкнуло их на такой шаг как разграничение территории?
ТРАНСПОРТ, СВОБОДНЫЙ ОТ МУЖЧИН
По стопам японских женщин пошли и британки. Лет 10 назад в Лондоне появилось такси ярко-розового цвета – Pink Ladies Cabs. Естественно, его клиентки – только женщины. И за рулём тоже только дамы. Родилась эта идея у двух добропорядочных матерей семейств, которые решили больше не рисковать. По статистике, каждый месяц десять женщин подвергаются нападению таксистов, работающих без лицензии. Услуга женского такси с первого дня оказалась востребованной. А основательницы и владелицы компании удостоились премии за лучшую бизнес-идею.
Этой же идеей вдохновились и российские бизнес-вумен. В Москве тоже зарегистрировали женский таксопарк. Здесь женщины все – от директора до таксиста. На борт берут исключительно представительниц прекрасного пола. Однако водитель всё-таки может посадить в машину мужчину, но только в том случае, если он сопровождает даму. Московское розовое такси сегодня очень популярно: все водители не только имеют опыт за рулём не менее 5 лет, но и проходят специальную программу по оказанию первой помощи: например, могут предложить в дороге таблетку от головы или средства гигиены.
Стоит заметить, что в нашем городе подобный эксперимент тоже был. Несколько лет назад в Кемерове появилось "Леди-такси". Расписные машинки, за рулём которых были исключительно девушки, радовали всех кемеровчанок. Во-первых, чистым салоном, во-вторых, помадой, расчёской и средствами личной гигиены в бардачках. А некоторые и вовсе нахваливали "Леди-такси" за то, что с ними можно было отправить ребенка с одного конца города в другой, не боясь за его безопасность. Однако что-то у этого женского такси не заладилось. Видимо, сибирячки ещё не настолько были к этому готовы, и оно закрылось.
В Европе же всё совершенно иначе. У них даже появилась первая страховая компания, которая обслуживает исключительно женщин. Она так и называется – "1st For Women Insurance". После неутешительного анализа рынка страховых услуг оказалось, что дамы обходятся намного дешевле для страховщиков. "Автостраховать" женщин тоже выгоднее: меньше выплат. Видимо, потому, что они реже попадают в аварии.
Сей факт страховщики очень элегантно показали в своём рекламном ролике.
Под каким красивым соусом они всё это преподнесли! Действительно, реклама для женщин. Ведь, в сущности, ролик создаёт чёткое впечатление превосходства такого осторожного и ответственного слабого пола над мужчинами. Очень умный и эффективный ход. Особенно на фоне анекдотов про блондинку на джипе и рекламных роликов вроде "Nestle for Men".
СПОРТ, ПЛЯЖ И НИКАКОЙ КОСМЕТИКИ
Если отдельный транспорт обусловлен естественным желанием безопасности, то тогда как можно объяснить появление чисто женских фитнес-клубов и пляжей? Ответ лежит на поверхности. Мужчины веками относились к женщине лишь как к объекту удовлетворения своих потребностей, ну и как к красивой игрушке. Именно поэтому у дам и выработалась привычка в присутствии сильной половины человечества выглядеть на все 100 – держать ровно спину, втягивать живот, наносить идеальный макияж и поправлять прическу…
На самом деле всё это очень тяжело, особенно тогда, когда пытаешься сбросить пару-тройку лишних килограммов в спортзале или просто спокойно поплавать на морском побережье. Первыми не выдержали итальянки. Их так утомили горячие "южные парни", что они открыли свой первый женский пляж в городке Риччоне, недалеко от Римини. Это – частный женский пляж, больше похожий на спа-салон: косметические процедуры, бутики, занятия йогой. Даже обслуживающий персонал – только женщины.
Спортивные барышни тоже изъявили желание тренироваться отдельно от мужчин. Ведь в спортзал идут как правило с целью похудеть, а этот процесс сопровождается обильным потоотделением, покраснением лица, порчей причёски (или вовсе её отсутствием, как, впрочем, и макияжа), что, как ни крути, особого очарования у мужчин не вызывает, следовательно, смущает дам.
В общем, навстречу таким девушкам пошёл французский фитнес-клуб "Chez Curve", который работает по американской франшизе под девизом "Вход только для женщин". Международная компания Curves насчитывает 12 тысяч клубов в более чем 70 странах и обслуживает около 4 миллионов женщин. Главный лозунг: "Никаких зеркал, никакой косметики, никаких мужчин". Сотрудники клуба заверяют, что их клиентки в тысячу раз больше сосредоточены на себе и достижении своих целей. Да и в целом атмосфера в зале гораздо лучше.
В этом же духе работают тренажёрные залы "Lady Fitness" и "O`sport". Здесь уверяют, что женщинам теперь не надо переживать по поводу своей внешности. Тем более, что основной контингент – это те, кто приходит сюда заниматься с единственной целью: похудеть.
ДЕВЧАЧИЙ ОТПУСК
В своё время на Западе предлагали, да и к чему лукавить, и по сей день предлагают туры туда, где нет русских. В последнее время появился спрос и на отдых, свободный от мужчин. Так, путешествовать в женской компании – тренд среди испанок. В Мадриде, например, есть специальное бюро путешествий "Фокус на женщинах". Оно организует поездки только для представительниц слабого пола. Программа тура сформирована так, чтобы туристки могли посмотреть, как живут женщины в других странах. За эксклюзив, конечно, приходится платить: стоимость таких туров варьируется от 600 до 4 тысяч евро.
Как пишет журнал "Voyages d"affaires", некоторые гостиницы уже предлагают своим клиенткам целые этажи. Никакой гендерно-толерантной чепухи. Только экономический расчёт спроса и предложения. "Женская" часть нужна для того, чтобы обеспечить дамам наибольший комфорт и безопасность. Комнаты оборудованы штучками, которых обычно так не хватает в обычных номерах: зеркалами во весь рост, мягкими вешалками для одежды, выпрямителями для волос и даже косметикой. Такие удобства есть, например, в отеле Melia Gaia Porto в Португалии, в лондонском Grange City Hotel и отеле Artemisia в Берлине.
Ну а на Востоке пошли ещё дальше. Как известно, в мусульманских странах возможности женщин сильно ограничены религией и обычаями. Только вот время не стоит на месте, и феминизм наступает на эти "мужские" земли. Например, по инициативе местных бизнес-леди в 2008 году в Саудовской Аравии появился женский отель. Эта страна – одно из самых строгих мусульманских государств, где местным женщинам и туристкам запрещено самостоятельно бронировать номер и жить без мужчины в гостинице. В целях развития деловой активности, как местных, так и приезжих женщин, эти правила не распространяются на данный отель.
В свою очередь на Кипре в 2002 году появилось кафе "Только для дам". Дело в том, что на острове привилегия посещать места общепита принадлежит мужчинам, и присутствие в них женщин не поощрялось. Поэтому жительницы села Ксилофагу решили не осаждать мужские кафе, а создать своё, женское. Теперь им есть куда убежать от готовки и кричащих детей.
Впрочем, у любой инициативы всегда найдутся противники: например, феминистки, озабоченные равноправием, или мужчины, возмущённые неожиданной дискриминацией. Хотя, в данном случае, не очень толерантный экономический тренд очевидно связан с потребностями рынка: есть спрос – значит, будет предложение.
По материалам журнала "Marie France"
Автор: Люся Суринская
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