Замусоренные фонтаны разозлили кемеровчан из Лесной Поляны

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Жители кемеровской Лесной Поляны в Сети пожаловались, что фонтаны в жилом микрорайоне этим летом превратились в урны, а на месте ухоженного газона проросли сорняки.

Жалоба на состояние кемеровского микрорайона появилось в сообществе во "ВКонтакте". Так, местный житель выразил сожаление, что "Лесная Поляна медленно но уверенно превращается в обычный район города". На подобные мысли его подтолкнули фонтаны, которые заплыли мусором, а также неухоженные газоны.

ФОНТАНЫ превратились в урны, вместо газонной травы одуванчики..... но 10 лет назад нам обещали другое, сказа интернет-пользователь.

При этом в комментариях под публикацией многие подчеркнули, что в беспорядке виноваты вовсе не власти, а сами жители города, позволяющие себе бросать мусор в неположенных местах и разрешать детям купаться, мыть свои части тела в фонтанах.

Фото: ВКонтакте / "Лесная поляна Кемерово - сообщество жителей"

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