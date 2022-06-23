Замусоренные фонтаны разозлили кемеровчан из Лесной Поляны

Жалоба на состояние кемеровского микрорайона появилось в сообществе во "ВКонтакте". Так, местный житель выразил сожаление, что "Лесная Поляна медленно но уверенно превращается в обычный район города". На подобные мысли его подтолкнули фонтаны, которые заплыли мусором, а также неухоженные газоны.

– ФОНТАНЫ превратились в урны, вместо газонной травы одуванчики..... но 10 лет назад нам обещали другое, – сказа интернет-пользователь.

При этом в комментариях под публикацией многие подчеркнули, что в беспорядке виноваты вовсе не власти, а сами жители города, позволяющие себе бросать мусор в неположенных местах и разрешать детям купаться, мыть свои части тела в фонтанах.