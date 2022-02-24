Зампред правительства Кузбасса ушел в отставку

Сегодня, 24 февраля, стало известно, что заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник ушел в отставку. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник в областной администрации.
Предположительно, чиновник оставил пост по собственному желанию. О том, кто займет пост зампреда правительства Кузбасса по вопросам социального развития информации пока нет.
Алексей Цигельник был назначен на данную должность 30 декабря 2019 года.
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