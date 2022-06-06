Заморозки сохранятся в Кузбассе еще на несколько дней

Согласно данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшие дни в Кемеровской области будут сохраняться заморозки. Температура может опускаться до -2,-3°C . Специалист отметил, что данные температурные условия устанавливаются нечасто.

‒ Погода, конечно, не знает такого понятия, но можно сказать, что это такая компенсация за очень теплый май в регионах Сибирского федерального округа. Заморозки в этот период ‒ это редко встречающееся явление, ‒ сообщил Вильфанд ТАСС.

Ранее кузбасские синоптики рассказали о погоде в регионе на сегодня, 6 июня.