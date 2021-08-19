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Заморозки и северный ветер придут в Кузбасс на выходных

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни: в Кемеровскую область движется похолодание.

Как стало известно, уже в пятницу, 20 августа, ночная температура воздуха опустится до +7ºС, +12ºС, а днем потеплеет до +15ºС, +20ºС. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром возможны туманы.


В субботу по области ожидается сильное похолодание до +2ºС, +7ºС. Дневная температура достигнет +13ºС, +18ºС. Дожди и грозы также сохранятся.


Воскресенье, 22 августа, пройдет преимущественно без осадков. Ночная температура сохранится в тех же пределах, что и днем ранее, а дневная составит +17ºС, +22ºС. По данным синоптиков, и в субботу и воскресенье ожидаются заморозки. При этом на протяжении выходных в Кузбассе будет дуть умеренный северный ветер с порывами до 14 м/с.


23 августа температура воздуха ночью достигнет +4ºС, +9ºС, днем - +20ºС, +26ºС. Во вторник ожидается небольшое потепление: до +7ºС, +12ºС - ночью, и до +21ºС, +26ºС - днем. Первые рабочие дни следующей недели пройдут преимущественно без осадков.


Ранее редакция AVOKADO более подробно писала о грядущем похолодании в Кемеровской области.

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