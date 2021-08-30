Заморозки до -3ºС придут в Кузбассе с наступлением осени

1
Фото:  

Специалисты Кемеровского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на первые дни сентября. Согласно их данным, в ближайшее время в регионе ожидаются заморозки.

В среду, 1 сентября, будет преимущественно без осадков, однако по востоку Кемеровской области могут пройти кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +4ºС, +9ºС, местами опустится до -3ºС. Днем потеплеет лишь до +14ºС, +19ºС.


В ночь на 2 сентября похолодает до +2ºС, +7ºС, местами также возможны заморозки. Дневная температура сохранится в тех же пределах. Осадков не ожидается.


В пятницу, 3 сентября, синоптики прогнозируют незначительное потепление. Ночью по Кузбассу будет +5ºС, +10ºС, местами до 0ºС. Днем воздух прогреется до +18ºС, +23ºС. Последний рабочий день недели пройдет без осадков.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28476

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined