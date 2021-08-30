Заморозки до -3ºС придут в Кузбассе с наступлением осени

В среду, 1 сентября, будет преимущественно без осадков, однако по востоку Кемеровской области могут пройти кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +4ºС, +9ºС, местами опустится до -3ºС. Днем потеплеет лишь до +14ºС, +19ºС.

В ночь на 2 сентября похолодает до +2ºС, +7ºС, местами также возможны заморозки. Дневная температура сохранится в тех же пределах. Осадков не ожидается.

В пятницу, 3 сентября, синоптики прогнозируют незначительное потепление. Ночью по Кузбассу будет +5ºС, +10ºС, местами до 0ºС. Днем воздух прогреется до +18ºС, +23ºС. Последний рабочий день недели пройдет без осадков.